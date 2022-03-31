Опубликованы составы эстафетных команд на ЧР с участием Большунова и Непряевой

Опубликованы списки участников мужской и женской эстафет на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. Мужчины пробегут эстафету 4х10 км, женщины — 4х5 км. Гонки состоятся завтра, 1 апреля.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит за сборную Архангельской области. Он побежит второй этап. Вместе с ним выступят Александр Терентьев, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева также выступит за сборную Архангельской области. Она побежит четвёртый этап. Вместе с ней выступят Елизавета Горбунова, Светлана Николаева и Светлана Заборская.

Основные участники (мужчины), стартовые номера

1. Тюменская обл. (Ретивых, Белов, Спицов, Якимушкин).

2. Коми (Семиков, Вокуев, Порошкин, Виценко).

3. Нижегородская обл. (Родионов, Шаров, Седов, Мальцев).

18. Архангельская обл. (Терентьев, Большунов, Шемякин, Горошников).

Основные участники (женщины), стартовые номера

1. Тюменская обл. (Кучерук, Мекрюкова, Смирнова, Грухвина).

3. Архангельская обл. (Е. Горбунова, Николаева, Заборская, Непряева).

5. Санкт-Петербург (Л. Горбунова, Фалеева, Крупицкая, Потапова).

11. Москва (Матвеева, Шалабода, Рыгалина, Кононова).

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