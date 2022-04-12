Большунов: фигуристки в жизни такие маленькие! Им же всю эту фантастику прыгать надо

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об общении с другими спортсменами после триумфа на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где он завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

«По ходу церемонии закрытия Олимпиады и во время возвращения в Россию ко мне за фото подходили даже хоккеисты! Сказал им: «Ребят, было бы у нас побольше гонок, я бы и на вас заработал медалей». А девушки-фигуристки? В жизни — такие маленькие! Но это логично. Им же всю эту фантастику с оборотами прыгать надо», — приводит слова Большунова журнал «Команда России».

Мужская сборная России по хоккею на Олимпиаде-2022 заняла второе место.

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