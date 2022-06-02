«Готовился, но думал, первую неделю будет попроще». Якимушкин — о сборах с Бородавко

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Иван Якимушкин рассказал о тяжёлых нагрузках на первом тренировочном сборе в группе тренера Юрия Бородавко.

«Нас предупреждали, что нагрузки будут достаточно сильные ещё с самого первого сбора, что нужно немного подготовиться. Приехали и убедились, что всё-таки нужно было это сделать. Я готовился, но думал, первую неделю будет попроще, а тут прямо сразу в волну нагрузок мы влетаем. Надеюсь, в следующем году я буду поумнее уже», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Иван Якимушкин начал тренироваться у Юрия Бородавко в межсезонье. Ранее лыжник был подопечным Олега Перевозчикова. Также в группу к Бородавко перешли Юлия Ступак и Артём Мальцев.

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