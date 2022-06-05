В сборной России рассказали, как прошёл первый сбор перед возобновлением сезона
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги первого сбора национальной команды в преддверии сезона-2022/2023.
«Сбор прошёл достаточно успешно и без каких-то серьёзных травм. Новички постепенно втягиваются, по разговорам с ними понятно, что им всё нравится, с объёмами работы справляются. Всё идёт, как и было запланировано. Никаких трудностей пока не было, это первый сбор, а он всегда втягивающий. В тех местах, где мы будем продолжать сборы, будут все условия для тренировок», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее в интервью Бородавко прокомментировал неизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Комментарии
- 5 июня 2022
-
18:15
-
17:55
-
17:00
-
12:44
- 4 июня 2022
-
20:08
-
12:14
-
10:21
-
09:56
-
07:28
- 3 июня 2022
-
09:12
-
08:23
- 2 июня 2022
-
18:08
-
17:17
-
16:37
-
16:32
-
14:03
-
12:03
- 1 июня 2022
-
23:30
-
22:39
- 31 мая 2022
-
16:31
-
15:04
-
13:33
-
12:58
-
12:37
- 30 мая 2022
-
14:15
- 29 мая 2022
-
14:17
- 28 мая 2022
-
20:50
-
18:33
-
12:15
-
11:41
- 27 мая 2022
-
22:23
-
21:54
-
15:55
-
15:33
-
12:37
Партнерский контент