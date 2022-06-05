В сборной России рассказали, как прошёл первый сбор перед возобновлением сезона

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги первого сбора национальной команды в преддверии сезона-2022/2023.

«Сбор прошёл достаточно успешно и без каких-то серьёзных травм. Новички постепенно втягиваются, по разговорам с ними понятно, что им всё нравится, с объёмами работы справляются. Всё идёт, как и было запланировано. Никаких трудностей пока не было, это первый сбор, а он всегда втягивающий. В тех местах, где мы будем продолжать сборы, будут все условия для тренировок», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее в интервью Бородавко прокомментировал неизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).