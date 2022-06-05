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Тренер Степановой Сорин рассказал, почему лыжница досрочно завершила сбор в Архызе

Тренер Степановой Сорин рассказал, почему лыжница досрочно завершила сбор в Архызе
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему его подопечная и олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова досрочно покинула сбор национальной команды в Архызе.

«Вероника Степанова во время первого сбора приболела, и мы с доктором команды решили спустить её на равнину, чтобы вылечиться и продолжить тренировки. Проблема с ногой практически не ограничивает Веронику», – рассказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее стало известно, что 21-летняя Степанова, недобравшая тренировочные дни в высокогорье, отправилась на подготовку в Австрию, где она готовится к сезону по индивидуальной программе.

Ранее в интервью спортсменка объяснила, почему Александр Большунов и Йоханнес Клебо – «последние из могикан».

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