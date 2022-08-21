Степанова — о фото с норвежской лыжницей: ну и кого теперь до ОИ-2026 скорее не допустят?
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова нестандартно отреагировала на новость о том, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.
Степанова опубликовала совместное фото на лыжне с норвежкой Хелене Марие Фоссесхолм.
«Мда, ну и кого до ОИ-2026 теперь скорее не допустят?» — написала Степанова в своём телеграм-канале.
Ранее выяснилось, что согласно норвежскому законодательству спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы, что расходится с положением кодекса ВАДА.
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