Нисканен — о предложении Швейцарии: никакая смазка не компенсирует неудачный выбор лыж

Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал предложение директора Швейцарской федерации Гури Кноттен Хетланд выступать на одинаково подготовленных лыжах.
«Эта идея витала в воздухе и раньше, потому что затраты возросли из-за нарастающего противоборства сервис-бригад. Возможно, это стоило бы опробовать на юношеских соревнованиях, где лыжи часто подготавливают родители. Никакая смазка не компенсирует неудачный выбор лыж. Умение подбирать инвентарь — это то, в чём каждому спортсмену необходимо совершенствоваться», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.
На прошедших Олимпийских играх в Пекине Нисканен стал чемпионом в гонке на 15 км классическим стилем. Также на его счету победа в командном спринте на Олимпиаде-2014 и золотая медаль в марафоне на 50 км на Олимпиаде-2018.
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