Бородавко сообщил, что Большунов в настоящий момент отсутствует на сборах с командой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как в его группе проходит тренировочный сбор. Спортсмены в настоящее время готовятся к сезону в Терсколе. Также специалист отметил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сейчас отсутствует на сборе по семейным обстоятельствам.

«Саша Большунов сейчас не на сборе, он по семейным обстоятельствам находится дома. Большунов присоединится к нам, скорее всего, со следующего сбора в Тюмени, с 9 сентября. Вся остальная наша группа на сборе.



В целом всё проходит по плану. Сбор достаточно тяжёлый, среднегорье, высота большая. Сейчас уже конец сбора, чувствуется загруженность у ребят. Заключительные пять дней остались здесь. Понятно, что свежести уже нет, но нужно дотерпеть и проделать запланированную работу», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».