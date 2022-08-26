Бородавко сообщил, что Большунов в настоящий момент отсутствует на сборах с командой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как в его группе проходит тренировочный сбор. Спортсмены в настоящее время готовятся к сезону в Терсколе. Также специалист отметил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сейчас отсутствует на сборе по семейным обстоятельствам.
«Саша Большунов сейчас не на сборе, он по семейным обстоятельствам находится дома. Большунов присоединится к нам, скорее всего, со следующего сбора в Тюмени, с 9 сентября. Вся остальная наша группа на сборе.
В целом всё проходит по плану. Сбор достаточно тяжёлый, среднегорье, высота большая. Сейчас уже конец сбора, чувствуется загруженность у ребят. Заключительные пять дней остались здесь. Понятно, что свежести уже нет, но нужно дотерпеть и проделать запланированную работу», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
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