Степанова поделилась фотографиями с Пермского марафона. В нём участвовали Легков и Сорина

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова поделилась фотографиями с Пермского марафона — 2022. В эстафете приняли участие и другие российские лыжники, олимпийские чемпионы Александр Легков, Татьяна Сорина и Денис Спицов.
Спортсмены возглавляли команды из четырёх участников. Победителем забега стала команда «Федерация» с результатом 2 часа 14 минут и 17 секунд. Команда Спицова стала шестой (2.42,38), далее расположились команды Легкова (2.47,16), Сориной (2.49,01) и Степановой (2.53,44).
Фото: Из личного архива Вероники Степановой
«Моё искреннее восхищение теми, кто сначала пробежал свою дистанцию, а потом, в эту прохладную погоду, выстоял очередь, чтобы с нами сфотографироваться. Пермский марафон, ты знакомишь и объединяешь! Спасибо за фото всем их авторам!» — подписала фотографии Вероника Степанова в телеграм-канале.
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