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«Мне всё равно». Иверсен — о выступлении Большунова в гребле и гольфе

«Мне всё равно». Иверсен — о выступлении Большунова в гребле и гольфе
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о выступлении в гребле трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Также норвежец оценил желание Большунова принять участие в соревнованиях по гольфу.

«Мне всё равно, чем занимается Большунов в свободное время. Мне действительно всё равно. Но я надеюсь, что он наслаждается жизнью и чувствует себя хорошо. Гольф, каякинг, тренировки — он должен делать то, что сам посчитает нужным», — цитирует Иверсена Nettavisen.

В конце августа Александр Большунов выступил в заезде на Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ, где занял со своей командой пятое место. Также российский лыжник собирается попробовать свои силы в гольфе.

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