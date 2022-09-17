Ступак — о победе в спринте: если бы сейчас выступали с иностранками, то было бы ещё круче

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу в классическом спринте на летнем чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
«Круг в Тюмени тактический. Садишься на спуск, и тебя просто съедают, хотя до этого много сил тратишь на уход от соперниц. В этом плане круг очень индивидуальный.
Азарт? Да, проснулся, но не сказала бы, что в полной мере. Если бы сейчас мы выступали с иностранками, то было бы ещё круче. Но пока я понимаю, что мне рано что-то показывать на международном уровне, потому что самочувствие очень тяжёлое.
Круто, что в Тюмени много болельщиков! Спасибо им большое. Некоторые из них на разминке показывали сердечки, кричали: «Юля, вперёд». Вот это меня зарядило! Очень классная атмосфера здесь», — приводит слова Юлии Ступак «Тюменская арена».
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