«Снимай с шеи медаль и работай». Легков — о снижении пенсионного возраста для спортсменов

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский лыжник Александр Легков высказался на тему возможного снижения пенсионного возраста для спортсменов.

«Если говорить о вреде здоровью, я не вижу тут проблемы. Подумаешь, ты много бегал или прыгал, и что с того? Поддерживай себя в форме после спорта, не бросай резко, думай об организме, и всё будет нормально.



Спортсмены отдают здоровье за честь страны? Безусловно. Но спортсмены стремятся к победе не только за страну – хотя это тоже очень важно – но и для себя лично. Выигрывать – это их личное желание. Медали – не повод считать, что государство тебе взамен чем-то обязано. Спорт закончился – забыл про победы и пошёл дальше. Все эти титулы – твой багаж, как суперсила или дополнительная жизнь в компьютерной игре.



Выиграл что-то – красавчик, тебе это в жизни только поможет. Но поможет, если ты будешь это правильно использовать, а не сидеть и ждать, что раз ты олимпийский чемпион, то тебе все должны. Снимай с шеи медаль и работай. Никто тебе ничего не должен!



Спорт в жизни не только не мешает, а помогает, даже если не получилось выиграть чемпионат мира или Олимпийские игры. Характер, дисциплина, трудолюбие, отсутствие страха поражения – это всё после спорта. Почему же тогда спортсменам нужны дополнительные поблажки?» – приводит слова Легкова Sports.ru.