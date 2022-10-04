Карлссон объяснила, почему не согласна с предложением Клебо создать на ЧМ частные команды

Шведская лыжница Фрида Карлссон объяснила, почему не согласна с мнением пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, который недавно предложил допускать на чемпионат мира частные команды, состоящие из представителей разных стран, подобно тому, как это происходит в велоспорте.
«Я, наверное, уже завершу карьеру к тому времени, когда это предложение станет реальностью. Но мне кажется, это в любом случае произойдёт. Всё идёт к этому. Однако в инициативе Клебо есть свои минусы. Посмотрите на нынешние чемпионаты мира. Норвегия может заявить четыре лыжника на гонки, а пятый человек, который является запасным, фактически также готов выйти на старт и взять медаль. А введение частных команд может прервать доминирование норвежцев.
Но в то же время, если бы у нас появились частные команды, то они были бы переполнены норвежскими лыжниками. При таком раскладе может не хватить места для спортсменов из небольших лыжных стран. Если у меня спросят, согласна ли я с этим предложением, то отвечу, что нет», — приводит слова Карлссон Expressen.
Фрида Карлссон бросает топор в мишень.
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