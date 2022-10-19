Наталья Непряева показала, как отдыхает в горах. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как проводит отпуск в горах.
Фото: из личного архива натальи непряевой
Помимо золота Олимпиады-2022 в эстафете, на счету Непряевой есть серебро в скиатлоне и бронза в командном спринте классическим ходом. Кроме того, на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане она завоевала бронзу в эстафете.
В сезоне-2021/2022 Наталья Непряева выиграла Кубок мира в общем зачёте, несмотря на то что из-за отстранения российских лыжников не участвовала в последних гонках. Она заработала за сезон 973 очка, опередив американку Джессику Диггинс (793 очка) и шведку Эббу Андерссон (772 очка).
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