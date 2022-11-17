Лыжника Александра Легкова избрали в члены правления РФСО «Локомотив»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков сообщил, что был избран в члены правления Российского физкультурно-спортивного общества (РФСО) «Локомотив».

Отчётно-выборная конференция РФСО «Локомотив» состоялась сегодня, 17 ноября, в Москве.

«Избрали в члены правления ОО РФСО Локомотив», — подписал снимок Легков.

На фото вместе с Легковым председатель правления ОО РФСО «Локомотив», директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных, а также председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Легков – олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года, двукратный призёр чемпионатов мира.