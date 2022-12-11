Александр Легков прокомментировал словесную перепалку между Большуновым и Устюговым

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжных гонках Александр Легков высказался о словесной перепалке между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

Напомним, после вчерашней победы в коньковом спринте на третьем этапе Кубка России Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он объяснил, что его самого так называли минувшим летом. На данное заявление шутливо отреагировал Большунов, который одержал сегодня победу в коньковой разделке, сказав «ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Я знаю и Устюгова, и Большунова. Однозначно Устюгов сказал это без обид: даже не сгоряча. Видимо, был в хорошем расположении духа после гонки: решил полушуткой, которую слышал летом от ребят, которые также в шуточной форме это говорили, прокомментировать итоги гонки. Я не думаю, что в этом разговоре нужно искать подковырки или тот факт, что кто-то и кого-то хотел обидеть. Устюгов даже не на эмоциях, а любя и шутя сказал. Надо у того же Большунова спросить, как он ему ответил: жёстко, именно обидевшись, либо решил продолжить маленький подкол. Но мне кажется, что у них всё нормально в команде. Нет каких-то глобальных проблем.



Я слышал эту фразу во время тренировок. Даже в моё время было такое, когда со мной рядом был Устюгов: у кого-то что-то не получается или кто-то делает что-то не так — можно было ему в шуточной форме сказать: «Ну ты и мешок». Это чисто дружеская фраза между пацанами всегда была. Я очень надеюсь, да и мне кажется, что всё так и было.

Они все друг друга уважают, вне лыжни относятся с пониманием и хорошим настроением», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.