Александр Большунов выложил фото с женой после вручения премии «Спортсмен года»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую запись в социальных сетях. Лыжник показал с женой Анной фото после вручения награды. Напомним, Большунов стал победителем Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года».

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА

«Спортсмен года 2022. Спасибо нашей большой команде и всем, с кем мы достигаем этих высот», — написал Большунов в социальных сетях.



Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2