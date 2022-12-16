Шведские лыжницы не могут набрать спринтерский состав на этап Кубка мира в Давосе

Сборная Швеции по лыжным гонкам не может собрать полный состав для участия в соревнованиях четвёртого этапа Кубка мира в Давосе. Особенно плохо обстоят дела в женском спринте, который откроет этап 17 декабря.
Шведы уже готовились выставить половину состава — Йенни Солин, Йоханну Хагстрём и Майю Дальквист, — но оказалось, что последней доктора также не рекомендуют стартовать из-за простуды. Дальквист переносит заболевание легче подруг по команде, но не так, чтобы участвовать в этапе, рискуя здоровьем, сообщает Expressen.
Вызывать молодёжь тренеры не спешат. Причина в том, что Давос находится на значительной высоте, на которую нецелесообразно приезжать ради одной гонки.
В составе на 18 декабря у шведских лыжниц тоже проблемы. 20 км свободным стилем точно не побегут Анна Дювик и Эбба Андерссон. Вторая из-за коронавируса и вовсе пропустит не менее месяца.
С мужским составом у шведов тоже есть проблемы. Антон Перссон уже снялся, а Эдвин Ангер склоняется к тому, чтобы последовать примеру товарища по команде.
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