Пеллегрино опередил Клебо на финише и выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе

В Давосе (Швейцария) прошёл финал мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым пришёл пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо, вернувшийся к гонкам после болезни. Бронзу завоевал француз Лука Шанава.



Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап. Давос. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал.



1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.14,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,1.

3. Лука Шанава (Франция) +1,2.