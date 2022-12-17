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Пеллегрино опередил Клебо на финише и выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе

Пеллегрино опередил Клебо на финише и выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе
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В Давосе (Швейцария) прошёл финал мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым пришёл пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо, вернувшийся к гонкам после болезни. Бронзу завоевал француз Лука Шанава.

Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап. Давос. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал.

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.14,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,1.

3. Лука Шанава (Франция) +1,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 4, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
17 декабря 2022, суббота. 16:50 МСК
Окончено
1
Федерико Пеллегрино
Италия
2:14.3
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+0.1
3
Лука Шанава
Франция
+1.2
Комментарии
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