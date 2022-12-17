Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова уверенно лидирует, Непряева — четвёртая

В Кирово-Чепецке сегодня прошёл финал женского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала лидер Кубка России Вероника Степанова, тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева.

Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины



1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 470 очков.

2. Мария Истомина (Пермский край) —353

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 327

4. Наталья Непряева (Архангельская область) — 277

5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург – Ненецкий АО) — 249

6. Анна Грухвина (Тюменская область) — 220

7. Алиса Жамбалова (Тюменская — Бурятия) — 215

8. Алёна Баранова (Томская — Якутия) — 212

9. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 211

10. Лариса Рясина (Татарстан) — 188.