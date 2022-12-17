Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова уверенно лидирует, Непряева — четвёртая

В Кирово-Чепецке сегодня прошёл финал женского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Непряева. Второй финишировала лидер Кубка России Вероника Степанова, тройку призёров замкнула Анастасия Фалеева.
Общий зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 470 очков.
2. Мария Истомина (Пермский край) —353
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 327
4. Наталья Непряева (Архангельская область) — 277
5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург – Ненецкий АО) — 249
6. Анна Грухвина (Тюменская область) — 220
7. Алиса Жамбалова (Тюменская — Бурятия) — 215
8. Алёна Баранова (Томская — Якутия) — 212
9. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 211
10. Лариса Рясина (Татарстан) — 188.
- 17 декабря 2022
-
20:25
-
20:12
-
19:54
-
18:49
-
18:46
-
18:20
-
18:11
-
16:54
-
16:44
-
15:41
-
15:22
-
14:59
-
14:51
-
13:49
-
13:32
-
11:46
-
11:16
-
11:12
-
07:10
-
06:41
- 16 декабря 2022
-
23:45
-
22:56
-
20:18
-
20:13
-
19:57
-
19:39
-
19:11
-
17:20
-
13:48
-
13:41
-
12:27
-
11:08
-
10:31
- 15 декабря 2022
-
22:46
-
21:02