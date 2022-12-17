Пеллегрино — о победе в спринте: в три часа ночи жена разбудила меня и сказала ехать

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам, итальянец Федерико Пеллегрино поделился эмоциями после победы в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, где он на самом финише опередил норвежца Йоханнеса Клебо.



«Это невероятно. Но здесь, в Давосе, мне всегда хорошо. Чувствую себя здесь как дома. Я здесь только потому, что в три часа ночи жена разбудила меня и сказала, что я могу ехать. Я делал для неё всё, что мог, и, как видите, она делает всё возможное для меня. Невероятно! Это мечта»,– приводит слова Пеллегрино норвежское издание VG.

Напомним, в скором времени у Федерико Пеллегрино и его жены Греты Лоран должен родиться ребёнок. В преддверии гонки лыжник находился рядом с супругой и отправился в Давос на машине только ночью.