Пеллегрино — о победе в спринте: в три часа ночи жена разбудила меня и сказала ехать

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам, итальянец Федерико Пеллегрино поделился эмоциями после победы в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, где он на самом финише опередил норвежца Йоханнеса Клебо.
«Это невероятно. Но здесь, в Давосе, мне всегда хорошо. Чувствую себя здесь как дома. Я здесь только потому, что в три часа ночи жена разбудила меня и сказала, что я могу ехать. Я делал для неё всё, что мог, и, как видите, она делает всё возможное для меня. Невероятно! Это мечта»,– приводит слова Пеллегрино норвежское издание VG.
Напомним, в скором времени у Федерико Пеллегрино и его жены Греты Лоран должен родиться ребёнок. В преддверии гонки лыжник находился рядом с супругой и отправился в Давос на машине только ночью.
- 17 декабря 2022
-
21:17
-
21:01
-
20:57
-
20:25
-
20:12
-
19:54
-
18:49
-
18:46
-
18:20
-
18:11
-
16:54
-
16:44
-
15:41
-
15:22
-
14:59
-
14:51
-
13:49
-
13:32
-
11:46
-
11:16
-
11:12
-
07:10
-
06:41
- 16 декабря 2022
-
23:45
-
22:56
-
20:18
-
20:13
-
19:57
-
19:39
-
19:11
-
17:20
-
13:48
-
13:41
-
12:27
-
11:08