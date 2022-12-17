Клебо впервые за четыре года не удалось выиграть спринт свободным стилем

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо впервые за четыре года проиграл спринт свободным стилем.
Сегодня Клебо финишировал вторым в финале конькового спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 14,31 секунды и опередивший норвежца на самом финише. Отставание Клебо составило 0,15 секунды. Третье место занял француз Люка Шанава (+1,25).
Последний раз Клебо не побеждал коньком на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в 2018 году – тогда норвежский лыжник занял 11-е место.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в сезоне-2022/2023 по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.
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