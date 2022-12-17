Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Нортуг лидирует, Клебо — второй

Сегодня, 17 декабря, в Давосе (Швейцария) прошёл финал мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым пришёл пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Бронзу завоевал француз Лука Шанава.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Эвен Нортуг (Норвегия) – 340 очков.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 337.

3. Эдвин Ангер (Швеция) — 281.

4. Лука Шанава (Франция) — 276.

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 275.

6. Пол Голберг (Норвегия) – 275.

7. Ришар Жув (Франция) — 262.

8. Бен Огден (США) — 231.

9. Йони Мяки (Финляндия) — 205.

10. Жуль Шаппа (Франция) — 192.