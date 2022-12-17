Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Нортуг лидирует, Клебо — второй

Сегодня, 17 декабря, в Давосе (Швейцария) прошёл финал мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым пришёл пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Бронзу завоевал француз Лука Шанава.
Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.
1. Эвен Нортуг (Норвегия) – 340 очков.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 337.
3. Эдвин Ангер (Швеция) — 281.
4. Лука Шанава (Франция) — 276.
5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 275.
6. Пол Голберг (Норвегия) – 275.
7. Ришар Жув (Франция) — 262.
8. Бен Огден (США) — 231.
9. Йони Мяки (Финляндия) — 205.
10. Жуль Шаппа (Франция) — 192.
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