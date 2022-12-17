Легков — об инциденте между Большуновым и Устюговым: лидеры всегда так бегали. Проблем нет

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался об инциденте между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в финале спринта на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).

На кадрах трансляции было заметно, что Большунов наехал на лыжи Устюгова, когда переходил на лыжню Сергея, из-за чего соперник чуть не упал. Большунов стал победителем спринта, а Устюгов занял второе место.

«Финал я смотрел с телефона. Ничего конкретно сказать не могу, потому что снимали с квадрокоптера. Издалека было видно, что он прыгнул ему впереди. По этой картинке нельзя сказать на 100%, прав он был или не прав. Я видел, что они ехали параллельно, а Большунов был немножко впереди. Скорее всего, он имел право, потому что ехал впереди. Если они стояли на трассе, может, им было больше видно. Но на финишную прямую они выкатывались вместе, и Большунов уехал с большим преимуществом. Там даже разножки не было.

Не складывается ли у меня ощущение, что в лыжах возникает как-то много трэштока? Складывается. Лидеры всегда так бегали. А как я бегал с Вылегжаниным? Не было таких моментов что ли? Нормально общались. Лидеры всегда между собой борются. Соперничество на трассе – нормально всё. Друг над другом подшучивают после финиша. Проблем вообще не вижу. Я общаюсь на эти темы и с тем, и с другим. Проблем там вообще не вижу», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».