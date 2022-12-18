Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Холунд — четвёртый

В Давосе (Швейцария) сегодня завершилась мужская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Симен Хегстад Крюгер. Компанию на пьедестале ему составили соотечественники Ханс Кристер Холунд (+22,3) и Шур Рёте (+24,5). Отметим, что в топ-8 по итогам гонки попали сразу шесть представителей Норвегии.



Общий зачёт Кубка мира – 2022/2023 у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) – 756.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 617.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 500.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 455.

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)– 442.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.

7. Ришар Жув (Франция) – 400.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 375.

9. Вильям Порома (Швеция) – 372.

10. Михал Новак (Чехия) – 355.