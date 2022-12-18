Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Холунд — четвёртый

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг лидирует, Холунд — четвёртый
Комментарии

В Давосе (Швейцария) сегодня завершилась мужская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Симен Хегстад Крюгер. Компанию на пьедестале ему составили соотечественники Ханс Кристер Холунд (+22,3) и Шур Рёте (+24,5). Отметим, что в топ-8 по итогам гонки попали сразу шесть представителей Норвегии.

Общий зачёт Кубка мира – 2022/2023 у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) – 756.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 617.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 500.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 455.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)– 442.
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.
7. Ришар Жув (Франция) – 400.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 375.
9. Вильям Порома (Швеция) – 372.
10. Михал Новак (Чехия) – 355.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022