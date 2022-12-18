Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин: Кальво лидирует, Тириль Венг идёт второй

В Давосе (Швейцария) сегодня завершилась женская гонка на 20 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка и чемпионка мира в командном спринте американка Джессика Диггинс. Второе место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+5,5), бронзовым призёром стала представительница США Рози Бреннен (+11,2).
Дистанционный зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Женщины.
1. Анна Кьерсти Кальво (Норвегия) — 492.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 490.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 479.
4. Катарина Хенниг (Германия) — 460
5. Джессика Диггинс (США) — 459.
6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 421.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 395.
8. Эбба Андерсон (Швеция) — 394.
9. Хейди Венг (Норвегия) — 370.
10. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 333.
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