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Эстберг прокомментировала первый подиум за три года

Эстберг прокомментировала первый подиум за три года
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Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг прокомментировала второе место в сегодняшней 20-километровой гонке свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Это первый подиум Эстберг с 20 февраля 2020 года. Она на 5,5 секунды уступила победителю соревнований — американке Джессике Диггинс.

Последние два года у 32-летней норвежки были проблемы со здоровьем. Летом 2020 года Эстберг получила стрессовый перелом стопы.

«Учитывая то, что происходило в последние годы, мои чувства особенные. Это фантастически приятно.

Я знала, что будет тяжело. Это очень приятно, но и очень стрессово, когда гонка получается упорной, когда ты на несколько секунд впереди, а потом на несколько секунд позади. В основном я была впереди, но это было всего несколько секунд», — сказала Эстберг в интервью NRK.

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