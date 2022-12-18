Эстберг прокомментировала первый подиум за три года

Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг прокомментировала второе место в сегодняшней 20-километровой гонке свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Это первый подиум Эстберг с 20 февраля 2020 года. Она на 5,5 секунды уступила победителю соревнований — американке Джессике Диггинс.
Последние два года у 32-летней норвежки были проблемы со здоровьем. Летом 2020 года Эстберг получила стрессовый перелом стопы.
«Учитывая то, что происходило в последние годы, мои чувства особенные. Это фантастически приятно.
Я знала, что будет тяжело. Это очень приятно, но и очень стрессово, когда гонка получается упорной, когда ты на несколько секунд впереди, а потом на несколько секунд позади. В основном я была впереди, но это было всего несколько секунд», — сказала Эстберг в интервью NRK.
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