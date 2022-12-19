Елизавета Пантрина — чемпионка российско-китайских игр в гонке на 10 км свободным стилем

Российские лыжницы заняли первые шесть мест в разделке свободным стилем на 10 км на российско-китайских играх в Чанчуне.



Победу одержала Елизавета Пантрина, второй стала Арина Каличева, третьей – Алина Пеклецова.



Результаты:



1. Елизавета Пантрина 25:53.0.

2. Арина Каличева +18.8

3. Алина Пеклецова +29.2

4. Ольга Жолудева +45.7

5. Евгения Крупицкая +59.6

6. Дарья Непряева +1:34.1



Информация предоставлена Савелием Коростелёвым, который одержал победу в раздельной гонке свободным стилем на 15 км среди мужчин. На втором месте финишировал Егор Митрошин, третьим стал Никита Родионов.



Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) приняла решение продлить отстранение спортсменов из России от международных стартов на сезон-2022/2023.