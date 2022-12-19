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Елизавета Пантрина — чемпионка российско-китайских игр в гонке на 10 км свободным стилем

Елизавета Пантрина — чемпионка российско-китайских игр в гонке на 10 км свободным стилем
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Российские лыжницы заняли первые шесть мест в разделке свободным стилем на 10 км на российско-китайских играх в Чанчуне.

Победу одержала Елизавета Пантрина, второй стала Арина Каличева, третьей – Алина Пеклецова.

Результаты:

1. Елизавета Пантрина 25:53.0.
2. Арина Каличева +18.8
3. Алина Пеклецова +29.2
4. Ольга Жолудева +45.7
5. Евгения Крупицкая +59.6
6. Дарья Непряева +1:34.1

Информация предоставлена Савелием Коростелёвым, который одержал победу в раздельной гонке свободным стилем на 15 км среди мужчин. На втором месте финишировал Егор Митрошин, третьим стал Никита Родионов.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) приняла решение продлить отстранение спортсменов из России от международных стартов на сезон-2022/2023.

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