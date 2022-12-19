Тренер сборной Финляндии ожидает увидеть Нисканена на «Тур де Ски» — 2022/2023

Тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Теему Пасанен сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Ийво Нисканен выступит на «Тур де Ски» — 2022/2023.

«На данный момент предполагаю, что, вероятнее всего, Ийво там выступит. Посмотрим, как пройдут тренировки в ближайшие несколько недель. Он уже успел немного потренироваться и начал набирать форму. Он должен добраться туда», — приводит слова Пасанена финское издание Yle.

Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале текущего сезона из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия).

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 30-летний финский лыжник завоевал три награды: золото в классической разделке, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.



Первый этап «Тур де Ски» пройдет 31 декабря в Валь-Мюстайре (Швейцария). Заключительный этап запланирован на 8 января 2023 года и состоится в Валь-ди-Фимме (Италия).