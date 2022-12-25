«Ну пускай теперь с камерой бегает». Большунов ответил на обвинения Устюгова

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов жёстко ответил олимпийскому чемпиону 2022 года в эстафете Сергею Устюгову на обвинения в нечестной борьбе.

Напомним, сегодня, после спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске Устюгов заявил, что Большунов наступил ему на лыжи.

«Мы друг с другом соревновались, друг друга обгоняли, и Терентьев в этот момент – опа, и побежал! А мы зарубаемся там друг с другом (смеётся). На самом деле, там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус. Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает.

Слушайте, когда Устюгов наступал, закрывал в Чусовом, этого никто не видел, и все говорили, что всё нормально. Я приехал и ему сказал так же. Сейчас я ему чуть-чуть помешал, сразу все на меня срываются, его тренер словами поливает. Я никого не собираюсь поливать, доказывайте на лыжне, выходите и показывайте результат. Если Устюгов хочет, я бы с ним и суперфинал пробежал бы, чтобы всё-таки выяснить, кто сильнее (смеётся). Можно даже бежать по разным лыжням», — сказал Большунов в интервью «РИА Новости Спорт».