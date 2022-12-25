«Я этого не заметил». Большунов — о том, что Устюгов не пожал ему руку

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов прокомментировал инцидент, произошедший сразу после финиша спринта на Кубке России, когда Сергей Устюгов не пожал ему руку. Ранее в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

«Я этого не заметил, мы с ребятами друг друга поздравили. Нет никакого раздражителя, просто Сергею кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать, даже ни на кого больше не обращает внимания. Здесь быстрый снег, и всё решал каждый сантиметр», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, победителем завершившегося сегодня классического спринта на Кубке России стал Александр Терентьев, Большунов финишировал вторым, Устюгов — пятым.