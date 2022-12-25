Сергей Устюгов: может, появится настроение и я выйду на коньковый спринт

Олимпийский чемпион российский лыжник Сергей Устюгов выложил в своих социальных сетях видеообращение к болельщикам после скандальной гонки Кубка России. Спортсмен поблагодарил за оказываемую ему поддержку, поделился впечатлениями от соревнований и заявил, что не исключает своего участия в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске. Напомним, гонка пройдёт 27 декабря.

«Спасибо, что болеете и переживаете за меня, у меня всё отлично! Гонка сегодня была очень интересная, спасибо, что пришли, поддержали нас! Было очень круто, атмосфера как на Кубке мира, а то и круче!

Я тут подумал, что пока останусь в Москве и покатаюсь ещё. Возможно, появится настроение и я выйду на коньковый спринт, хотя первоначально не планировал», — сказал Сергей в видеообращении в своём телеграм-канале.

Сегодня, 25 декабря, Устюгов стал пятым в классическом спринте в Красногорске. После финиша он обвинил в неспортивном поведении Александра Большунова, проехавшего ему по лыжам, и не вышел на церемонию награждения. Победителем завершившегося сегодня классического спринта на Кубке России стал Александр Терентьев, Большунов финишировал вторым.