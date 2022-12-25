Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов упрочил лидерство

Сегодня в Красногорске прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Вторым финишировал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Глеб Ретивых.



Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины



1. Александр Большунов (Архангельская область) — 615.

2. Илья Семиков (Республика Коми) — 393.

3. Денис Спицов (Тюменская область) — 365.

4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 360.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 342.

6. Алексей Червоткин (Москва) — 317.

7. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 298.

8. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 262.

9. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 238.

10. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 219.