Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов упрочил лидерство

Сегодня в Красногорске прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Вторым финишировал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Глеб Ретивых.
Общий зачёт Кубка России у мужчин после сегодняшнего спринта выглядит следующим образом:
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 615.
2. Илья Семиков (Республика Коми) — 393.
3. Денис Спицов (Тюменская область) — 365.
4. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 360.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 342.
6. Алексей Червоткин (Москва) — 317.
7. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 298.
8. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 262.
9. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 238.
10. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 219.
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