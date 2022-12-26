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Петухов: считаю, Большунову и Устюгову необходимо в первую очередь разобраться между собой

Петухов: считаю, Большунову и Устюгову необходимо в первую очередь разобраться между собой
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Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов высказался о конфликте Александра Большунова и Сергея Устюгова, который обострился во время классического спринта на пятом этапе Кубка России – 2022/2023.

«На мой взгляд, если внутри сборной России присутствует негатив, он не должен выходить наружу и становиться достоянием СМИ и общественности. Следует создавать шоу, как это в своё время делал Петтер Нортуг. А все личные отношения должны оставаться в команде. В остальном нужно действовать по правилам. Но, возможно, в данной ситуации кто-то изначально повёл себя неправильно. Считаю, Большунову и Устюгову необходимо в первую очередь разобраться между собой, потому что конфликты не красят лыжные гонки», — приводит слова Петухова RT.

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