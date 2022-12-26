Крянин — о стычке Большунова и Устюгова: вокруг их соперничества возник ажиотаж, здорово

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о конфликте Александра Большунова и Сергея Устюгова, который обострился во время классического спринта на пятом этапе Кубка России – 2022/2023.

Напомним, Устюгов не пожал руку Большунову после того, как Александр несколько раз жёстко перестраивался впереди него во время гонки.

«Что касается отказа Устюгова жать руку Большунову, пусть сами разбираются между собой. Думаю, уже на следующем старте точки над i будут расставлены, и они в честной борьбе выяснят, кто сильнее. Но и Саша должен сделать выводы из произошедшего и больше не допускать подобных инцидентов. Взаимное уважение в любом случае должно присутствовать. Это урок для обоих. Но то, что вокруг их соперничества возник дополнительный ажиотаж, здорово», — приводит слова Крянина RT.