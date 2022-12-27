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Большунов потерял сознание и разодрал лицо из-за столкновения с Устюговым

Большунов потерял сознание и разодрал лицо из-за столкновения с Устюговым
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что потерял сознание после столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске. Во время трансляции было видно, что лыжник также разодрал лицо.

«Даже, как я понял, немного сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Очень мутно всё было. Мне долго пришлось приходить в себя», — сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

Победителем спринта в итоге стал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал

  1. Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО) — 2.57,79.
  2. Фёдор Назаров (Москва) +0.05.
  3. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +2,30.
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