Большунов потерял сознание и разодрал лицо из-за столкновения с Устюговым

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что потерял сознание после столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске. Во время трансляции было видно, что лыжник также разодрал лицо.

«Даже, как я понял, немного сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Очень мутно всё было. Мне долго пришлось приходить в себя», — сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

Победителем спринта в итоге стал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал

Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО) — 2.57,79. Фёдор Назаров (Москва) +0.05. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +2,30.