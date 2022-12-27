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Большунов — о столкновении с Устюговым: Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию

Большунов — о столкновении с Устюговым: Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал столкновение с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

«Да всё нормально, просто Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серёга вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал», — сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

В финале спринта победу одержал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.

Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал

  1. Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО) — 2.57,79.
  2. Фёдор Назаров (Москва) +0.05.
  3. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +2,30.
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