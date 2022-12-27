Большунов — о столкновении с Устюговым: Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал столкновение с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

«Да всё нормально, просто Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серёга вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал», — сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

В финале спринта победу одержал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.



Лыжные гонки. Кубок России. Пятый этап. Красногорск. Спринт. 1,4 км. Финал