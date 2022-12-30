Микаэла Шиффрин одержала 80-ю победу на этапах КМ. До рекорда всего лишь две победы

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе у женщин на этапе Кубка мира в Земмеринге (Австрия). Эта победа стала 80-й для Шиффрин на этапах КМ. В этом сезоне американка одержала уже шесть побед.

Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Земмеринг (Австрия)

Микаэла Шиффрин (США) — 1.43,26. Пола Мольцан (США) — отставание 0,29 секунды. Лена Дюрр (Германия) +0,34.

Рекордсменкой по количеству побед на отдельных этапах Кубка мира является американка Линдси Вонн (82). Абсолютным рекордсменом по этому показателю является швед Ингемар Стенмарк, на счету которого 86 побед.