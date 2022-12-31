Анфиса Резцова не смогла назвать самое запоминающееся событие 2022 года
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова поделилась мыслями о запоминающихся событиях 2022 года.
«Не могу назвать самое запоминающееся событие 2022 года. Я привыкла к соревнованиям на международной арене. Да, была Олимпиада, но она в самом начале года. Сейчас вот прошёл чемпионат России, но ничего запоминающегося там не было», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград — четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Российские фигуристы – два золота, три серебра и одну бронзу.
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