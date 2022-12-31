Финский журналист — о «Тур де Ски»: Россию отстранили, Нисканен болел — уровень резко упал

Финский журналист Пекка Холопайнен поделился мыслями о доминировании норвежских спортсменов в лыжных гонках. По его мнению, после отстранения россиян никто не может составить конкуренцию Норвегии.

«Среди мужчин никто не может бросить вызов Норвегии на «Тур де Ски», так что я уверен, что зрелищных гонок не будет. С тех пор, как Россию отстранили, а Ийво Нисканен заболел — уровень соревнований резко упал по сравнению с тем, как раньше сражались спортсмены», — цитирует Холопайнена VG.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). На «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, пройдёт спринт свободным стилем.