Финский журналист — о «Тур де Ски»: Россию отстранили, Нисканен болел — уровень резко упал
Поделиться
Финский журналист Пекка Холопайнен поделился мыслями о доминировании норвежских спортсменов в лыжных гонках. По его мнению, после отстранения россиян никто не может составить конкуренцию Норвегии.
«Среди мужчин никто не может бросить вызов Норвегии на «Тур де Ски», так что я уверен, что зрелищных гонок не будет. С тех пор, как Россию отстранили, а Ийво Нисканен заболел — уровень соревнований резко упал по сравнению с тем, как раньше сражались спортсмены», — цитирует Холопайнена VG.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). На «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, пройдёт спринт свободным стилем.
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
14:16
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:26
-
13:15
-
12:00
-
11:08
-
09:15
-
01:40
-
00:01
- 30 декабря 2022
-
21:36
-
17:22
-
16:08
-
16:03
-
13:30
-
11:05
-
10:51
-
10:39
-
10:36
- 29 декабря 2022
-
23:01
-
22:42
-
21:00
-
13:45
-
13:27
-
13:12
-
13:12
-
12:42
-
12:27
-
10:45
- 28 декабря 2022
-
20:54
-
20:35
-
17:01
-
16:48
-
16:15
Партнерский контент