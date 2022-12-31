Иверсен раскритиковал организаторов «Тур де Ски», поддержав Нортуга

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал слова соотечественника, Петера Нортуга, который остался недоволен тем, что квалификационные забеги как у мужчин, так и у женщин были растянуты и продлились более двух часов. Сам Иверсен не прошёл квалификацию и эмоционально отреагировал на решения организаторов.

«Это что-то невообразимое. Чем дальше ты стоишь в прологе, тем худшие условия потом получаешь. Я не понимаю… В Фаль Мюстайр не могут справиться с организацией. Похоже, они понятия не имеют, как это нужно делать. Просто несправедливо», — цитирует Иверсена Dagbladet.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Сегодня, 31 декабря, прошла квалификация спринта у мужчин на «Тур де Ски». Победу в ней одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым к финишу пришёл француз Лука Шанава, третьим — итальянец Федерико Пеллегрино.