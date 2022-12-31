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Иверсен раскритиковал организаторов «Тур де Ски», поддержав Нортуга

Иверсен раскритиковал организаторов «Тур де Ски», поддержав Нортуга
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал слова соотечественника, Петера Нортуга, который остался недоволен тем, что квалификационные забеги как у мужчин, так и у женщин были растянуты и продлились более двух часов. Сам Иверсен не прошёл квалификацию и эмоционально отреагировал на решения организаторов.

«Это что-то невообразимое. Чем дальше ты стоишь в прологе, тем худшие условия потом получаешь. Я не понимаю… В Фаль Мюстайр не могут справиться с организацией. Похоже, они понятия не имеют, как это нужно делать. Просто несправедливо», — цитирует Иверсена Dagbladet.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Сегодня, 31 декабря, прошла квалификация спринта у мужчин на «Тур де Ски». Победу в ней одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым к финишу пришёл француз Лука Шанава, третьим — итальянец Федерико Пеллегрино.

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