Видео: Александр Большунов в костюме Деда мороза катается на лыжах по двору

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов опубликовал в своих социальных сетях новогодний пост. В своём телеграм-канале спортсмен выложил видео, на котором он в костюме Деда мороза катается на лыжах по двору собственного участка.



«С наступающим Новым годом 2023», — подписал видео Большунов, прикрепив новогодние эмодзи в виде ёлки, хлопушки и подарка.

Напомним, 31 декабря Большунов праздновал день рождения, ему исполнилось 26 лет.



Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Недавно Олимпийский комитет России признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.