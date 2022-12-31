Видео: Александр Большунов в костюме Деда мороза катается на лыжах по двору

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов опубликовал в своих социальных сетях новогодний пост. В своём телеграм-канале спортсмен выложил видео, на котором он в костюме Деда мороза катается на лыжах по двору собственного участка.
«С наступающим Новым годом 2023», — подписал видео Большунов, прикрепив новогодние эмодзи в виде ёлки, хлопушки и подарка.
Напомним, 31 декабря Большунов праздновал день рождения, ему исполнилось 26 лет.
Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). Недавно Олимпийский комитет России признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.
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