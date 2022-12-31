Лыжная семья Сориных поздравила болельщиков с Новым 2023 годом
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Лыжная семья Сориных поздравила болельщиков с Новым 2023 годом. Глава семьи, тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин разместил в соцсетях фото с женой и дочерью Софией, которая родилась 11 марта 2020 года.
«Всех с наступающим Новым годом!» — написано на фото.
Фото: Из личного архива
Егор и Татьяна Сорины поженились в 2019 году. Под руководством мужа Татьяна добилась главных достижений в карьере. Татьяна Сорина — олимпийская чемпионка 2022 года и серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призёр мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021 в Руке (Финляндия), а на уровне чемпионата России — пятикратная чемпионка страны (2016, 2021).
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