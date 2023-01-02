Тириль Венг: теперь никто не сможет сказать, что я ничего не выигрывала

Норвежская лыжница Тириль Венг высказалась о своей победе в гонке преследования на 10 км на многодневке «Тур де Ски». Ранее шведка Фрида Карлссон заявляла, что Венг идёт лидером общего зачёта, но по-прежнему не может выиграть гонку.

«Эта победа очень много значит для меня. Теперь никто не может сказать мне, что я ничего не выигрывала. Приятно иметь этот успех в своём списке побед. Я не помню, когда в последний раз что-нибудь выигрывала. Я немного удивлена, сначала даже не поверила. После каждого уикенда всегда думала, что в следующий раз обязательно добьюсь своего первого успеха», — приводит слова Венг Viaplay.

Для Венг это первая победа на уровне Кубка мира. Гонка проходила классическим стилем.