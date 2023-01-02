Вяльбе — о выборе Черчесова лучшим тренером в 2018-м: это было абсолютно несправедливо

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выборе бывшего главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова лучшим тренером России в 2018 году.

«Тренером года тогда стал Станислав Черчесов, и я до сих пор считаю, что это было абсолютно несправедливо. Нельзя раздавать такие награды только в силу того, что у тебя с кем-то сложились особо дружеские отношения», — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 в России команда Станислава Черчесова впервые в истории российской сборной вышла в четвертьфинал турнира, остановившись в шаге от полуфинала — россияне уступили сборной Хорватии лишь в серии пенальти.

В данный момент Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош».