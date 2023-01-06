Видеообзор победы Лотты Уднес Венг в классическом спринте на «Тур де Ски»

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023, по итогам которого представительницы Норвегии заняли весь пьедестал.
Победительницей спринтерской гонки стала норвежская лыжница Лотта Уднес Венг, показавшая результат 3.06,0. Второй стала сестра Лотты — Тириль Уднес Венг, отставшая от неё на 0,3 секунды (3.06,3). Третье место заняла норвежка Матильде Мюрвольд (3.06,7).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
«Тур де Ски». Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал. Валь-ди-Фьемме (Италия).
1. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 3.06,0.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — отставание + 0,3 секунды.
3. Матильде Мюрвольд (Норвегия) + 0,7.
4. Катарина Хенниг (Германия) + 0,8.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 1,3.
6. Тереза Беранова (Чехия) + 2,5.
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