Бородавко высказался о пятой победе Клебо и повторении рекордов Устюгова и Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что отсутствие российских лыжников не умаляет достоинств норвежца Йоханнеса Клебо, одержавшего сегодня пятую победу подряд на многодневке «Тур де Ски».



«Здесь можно договориться до всего, но нужно просто констатировать, что у Йоханнеса Клебо есть пять побед. В протоколах нигде не записано про россиян. Надо воспринимать это как сбывшийся факт. Конечно, конкуренция была бы другая, наши ребята смогли бы создать её, но это не умаляет достоинств норвежца», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Йоханнес Клебо стал победителем завершившегося сегодня финала мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски» — 2022/2023. Это победа стала уже пятой подряд для норвежца в рамках многодневки. Он повторил рекорд россиян Сергея Устюгова (сезон-2016/2017) и Александра Большунова (2021) и своей соотечественницы Марит Бьорген (2015) по количеству побед подряд в рамках одного Тура.