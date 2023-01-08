Иверсен попросил заткнуться финского тренера, который предложил убрать из лыж классику

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен раскритиковал финского тренера Кари-Пекку Кюрё за его желание провести реформу лыжных гонок.
«Мы не можем превратить лыжные гонки в футбол только потому, что он более популярный. Интерес может расти и падать, но всё ещё есть много людей, которые выступают в лыжных гонках и следят за ними. Мне неинтересно слушать мнение тренера, который попадался на допинге. Это всё равно, если бы Владимир Путин решал, кто получит Нобелевскую премию мира», — приводит слова Эмиля Иверсена Nettavisen.
Ранее Кари-Пекка Кюрё призвал реформировать лыжные гонки, отметив, что популярность биатлона может затмить интерес к ним.
«Классический стиль должен отправиться в музей. Возможно, это надо было сделать ранее. Давайте это сделаем хотя бы сейчас», — заявил в недавнем интервью Кари-Пекка Кюрё.
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