Госпитализированный после падения французский горнолыжник выложил фотографии из больницы

Французский горнолыжник, бронзовый призёр Олимпиады-2018 в комбинации Виктор Мюффа-Жанде выложил фотографии из больницы, после того как ранее получил травму и был госпитализирован во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).
Информируя фанатов о своём самочувствии после инцидента, горнолыжник выложил в своих социальных сетях несколько жутких фотографий из больницы. «Некоторые новости после моего вчерашнего падения», — написал Мюффа-Жанде.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ
Исполняя вторую попытку, Мюффа-Жанде потерял равновесие, зацепившись лыжей за ворота, упал на бок и ударился головой о трассу, а затем на большой скорости врезался в защитное ограждение. После падения французу сразу же принялись оказывать помощь, а организаторы остановили соревнования на 10 минут. Позднее он был доставлен по воздуху в больницу в Берне (примерно в 45 милях от места происшествия), где ему была произведена операция.
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