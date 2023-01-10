Госпитализированный после падения французский горнолыжник выложил фотографии из больницы

Французский горнолыжник, бронзовый призёр Олимпиады-2018 в комбинации Виктор Мюффа-Жанде выложил фотографии из больницы, после того как ранее получил травму и был госпитализирован во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).

Информируя фанатов о своём самочувствии после инцидента, горнолыжник выложил в своих социальных сетях несколько жутких фотографий из больницы. «Некоторые новости после моего вчерашнего падения», — написал Мюффа-Жанде.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРА МЮФФА-ЖАНДЕ

Исполняя вторую попытку, Мюффа-Жанде потерял равновесие, зацепившись лыжей за ворота, упал на бок и ударился головой о трассу, а затем на большой скорости врезался в защитное ограждение. После падения французу сразу же принялись оказывать помощь, а организаторы остановили соревнования на 10 минут. Позднее он был доставлен по воздуху в больницу в Берне (примерно в 45 милях от места происшествия), где ему была произведена операция.