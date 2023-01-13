Александер Омодт Кильде выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Венгене

Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде стал победителем соревнований в супергиганте на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария).

Кильде показал результат 1.47,84 и на 0,27 секунды опередил швейцарца Стефана Рожентена (1.48,11). Бронза досталась ещё одному представителю Швейцарии Марко Одерматту (1.48,50).

Горные лыжи. Кубок мира. Венген. Супергигант. Мужчины

Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 1.47,84 Стефан Рожентен (Швейцария) — отставание + 0,27 секунды Марко Одерматт (Швейцария) + 0,66 Винсент Крихмайр (Австрия) + 1,10 Доминик Парис (Италия) + 1,17 Райан Кочран-Сигл (США) + 1,36 Беат Фойц (Швейцария) + 1,42 Гино Кавизель (Швейцария) + 1,65 Лоик Мейяр (Швейцария) + 1,66 Блез Гизенданнер (Франция) + 1,67

Горные лыжи. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

Марко Одерматт (Швейцария) – 1106 Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 746 Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 565 Винсент Крихмайр (Австрия) – 482 Лукас Бротен (Норвегия) – 465