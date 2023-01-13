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Александер Омодт Кильде выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Венгене

Александер Омодт Кильде выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Венгене
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Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде стал победителем соревнований в супергиганте на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария).

Кильде показал результат 1.47,84 и на 0,27 секунды опередил швейцарца Стефана Рожентена (1.48,11). Бронза досталась ещё одному представителю Швейцарии Марко Одерматту (1.48,50).

Горные лыжи. Кубок мира. Венген. Супергигант. Мужчины

  1. Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 1.47,84
  2. Стефан Рожентен (Швейцария) — отставание + 0,27 секунды
  3. Марко Одерматт (Швейцария) + 0,66
  4. Винсент Крихмайр (Австрия) + 1,10
  5. Доминик Парис (Италия) + 1,17
  6. Райан Кочран-Сигл (США) + 1,36
  7. Беат Фойц (Швейцария) + 1,42
  8. Гино Кавизель (Швейцария) + 1,65
  9. Лоик Мейяр (Швейцария) + 1,66
  10. Блез Гизенданнер (Франция) + 1,67

Горные лыжи. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

  1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1106
  2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 746
  3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 565
  4. Винсент Крихмайр (Австрия) – 482
  5. Лукас Бротен (Норвегия) – 465
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